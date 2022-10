Aspettando la schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, impegnata con la sua nazionale ai Mondiali in corso di svolgimento tra Paesi Bassi e Polonia, l’Hermaea Olbia prosegue la preparazione precampionato in vista del debutto nella A2 femminile di volley.

Il 23 ottobre in Gallura arriverà il Club Italia, e per arrivarci pronta la squadra di Dino Guadalupi, al lavoro dal 6 settembre, prova ad affinare il gioco forte dei test col Capo d’Orso Palau, due, vinti entrambi dalle biancoblù, e dell’inserimento nel gruppo fino al 1° novembre del libero giapponese Mari Yamada, a Olbia per uno stage di un mese.

E poi si vedrà. Annunciata via social la doppia amichevole col Talmassons per il 13 e 14 ottobre al GeoPalace, si attende ora l’ufficialità del test con la formazione friulana, già avversaria nelle precedenti stagioni nella A2 femminile di volley ma non nella prossima, essendo state inserite le due compagini in gironi diversi.

© Riproduzione riservata