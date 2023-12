Non si arresta la marcia della Techfind San Salvatore, che al PalaSprint de La Spezia centra la sesta vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 Femminile.

Solita prova corale di alto livello per le giallonere, che hanno avuto 16 punti a testa da Ceccarelli e Pavrette, 13 da El Habbab e 12 (con 5 rimbalzi e altrettanti assist) da Granzotto. Dall'altra parte, invece, non è bastata la doppia-doppia di Favre (16 punti e 10 rimbalzi).

La vittoria è particolarmente preziosa, perché consente alle selargine di salire a quota 12 punti in classifica, scalzando proprio la Spezzina dal quinto posto nel Girone A.

Cronaca. Nonostante l'assenza di Berrad, tenuta precauzionalmente a riposo dopo un affaticamento, la Techfind parte forte, e doppia le avversarie in due diverse circostanze. Smaltito lo smarrimento iniziale, la compagine di casa ha un sussulto che la porta ad accorciare fino al -2. Il San Salvatore, dal canto suo, non si lascia intimorire e nel secondo periodo scappa in maniera decisa, trovando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con El Habbab prima e Mura poi. Stavolta la risposta delle padrone di casa è blanda, allora le giallonere ne approfittano per toccare anche il +13 (28-15) dopo il canestro realizzato da capitan Ceccarelli.

Al rientro in campo la Spezzina trova il modo di rimettersi in carreggiata e risale la china fino al -2 (40-38). Coach Righi chiama timeout e la Techfind riprende prontamente a macinare gioco, ricacciando indietro l’assalto con freddezza grazie anche a un’importante tripla dall’angolo di Mura (47-41 al 30’).

Il parziale giallonero prende ulteriormente corpo in avvio di ultimo periodo fino ad arrivare all’11-0. Gli adeguamenti difensivi (con sprazzi di zona) comandati dalla panchina funzionano a dovere, e nel finale le giallonere possono limitarsi alla gestione. Alla sirena è 65-55 per il San Salvatore, che può proseguire con pieno merito la sua striscia positiva.

Il commento «Si è trattato di una grande prova di maturità, superata peraltro su un campo molto difficile», commenta coach Simone Righi, «non si può che fare i complimenti a una squadra che continua a superarsi di settimana in settimana. I giorni precedenti al match non sono stati semplici a causa dei tanti acciacchi, nonostante ciò le ragazze sono state abilissime nel mantenere alta l’attenzione ai dettagli, rispettando il piano partita e giocando da squadra vera. Sono molto contento per questa vittoria, che sono certo ci darà ulteriore morale in vista dei prossimi appuntamenti».

Cest. Spezzina-San S. Selargius 55-65

Cestistica Spezzina: Colognesi 12, Templari 12, Baldassarre 2, Favre 16, Guzzoni 5, Castelli ne, Cappellotto 7, Carraro 1, Guerrieri ne, Ratti ne, Capra. Allenatore Corsolini

Techfind Selargius: Reani, Mura 5, Granzotto 12, Ceccarelli 16, Pavrette 16, El Habbab 13, Pandori 3, Berrad ne, Corongiu, Poddighe ne. Allenatore Righi

Parziali: 12-16; 24-32; 41-47

