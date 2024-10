Cerca riscatto la Nuova Icom Selargius, che dopo lo sfortunato debutto in A2 Femminile contro Torino, sabato (palla a due alle 16.30) va a caccia dei primi punti della sua stagione sul campo del Repower Sanga Milano.

L'avversario non è certo dei più comodi per le selargine: dopo la retrocessione dello scorso anno dalla Serie A1, infatti, le lombarde hanno allestito un organico in grado di tornare immediatamente al gradino di sopra. Nel roster guidato dall'esperto tecnico Franz Pinotti figurano infatti l'ex Dinamo Sassari Giulia Moroni e due giocatrici che, in passato, hanno indossato la canotta della Nuova Icom come Angelica Tibè e la croata Karmen Cicic. Nel turno d'esordio, il Sanga si è imposto nettamente in casa di Salerno (93-73), mandando ben sei giocatrici in doppia cifra.

«La prima partita è sempre una grande incognita», ammette la guardia giallonera Francesca Mura, «non è andata come speravamo, specialmente davanti al nostro caro pubblico. Il gruppo è affiatato ma la squadra deve ancora trovare gli equilibri giusti per potersi esprimere al meglio. Con le compagne abbiamo analizzato gli errori commessi in campo e in settimana abbiamo lavorato per limarli». La giovane veterana del San Salvatore ha voltato pagina: «Siamo consapevoli che il Sanga sia un’ottima squadra, costruita per puntare alle prime posizioni, ma pur conoscendo il loro valore giocheremo la nostra partita e non faremo sconti. Senza paura e soprattutto con grande determinazione».

