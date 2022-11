Il Cus Cagliari prova a tenere il passo del Palagiaccio Firenze, che perde la sua giocatrice migliore, Marta Rossini, dopo appena 50” di gioco, ma alla fine le toscane su impongono 61-50 nonostante il colpo di coda delle universitarie.

Un successo che consente alle fiorentine di agganciare momentaneamente l’Empoli in vetta al girone Sud dell’A2 femminile di basket a quota 12, le cussine restano ultime con due punti all’attivo. Domani in campo la Techfind Selargius, che alle 15.30 farà visita all’Umbertide.

Il commento. “Non era la partita più semplice per noi per ritrovare continuità. Inoltre, dopo l’infortunio di Rossini, Firenze ha variato il suo modo di giocare offrendoci pochissimi riferimenti”, spiega coach Federico Xaxa. “Quando è arrivata la reazione che ci ha permesso di tornare in partita sul -9, non siamo riusciti a concretizzare alcuni recuperi per avvicinarci ancora. Peccato, ma mi tengo sia i progressi difensivi e la reazione finale. Ci sarà da lavorare anche sull’attacco, percentuali basse figlie di scelte non corrette nei tiri”.

La gara. Dura un minuto la partita di Marta Rossini, migliore marcatrice dell’A2 femminile nel 2021/22 con 485 punti e 18,7 di media e fin qui capace di segnare 136 punti con 19,43 di media in 7 partite. Al primo affondo, però, dopo uno sfortunato contatto con Saias, Rossini si infortuna a un ginocchio ed esce dolorante in lacrime. Le padrone di casa si portano subito sul +5, poi il Cus si riavvicina e tocca anche il +1 con Stawinska dalla lunetta, ma le toscane archiviano il quarto avanti 16-12. Nella seconda frazione l’attacco fiorentino riesce a bucare la difesa cagliaritana, mentre il Cus soffre la difesa a zona avversaria, arranca sotto le plance e in 10’ segna appena 7 punti, tanto che si arriva al giro di boa sul 33-18. Il distacco si fa ancora più consistente nel terzo quarto, in cui si arriva anche sul -23 (45-22) prima che il Cus riesca a riavvicinarsi con le triple di Saias e Paoletti. L’ultima frazione si apre sul 50-32, ma le universitarie, trascinate da Giangrasso - che segna 9 punti in 10’ - salgono in cattedra e si riavvicinano fino al 61-50 finale, ma non basta.

Firenze-Cus Cagliari 61-50

(16-12; 17-6; 17-14; 11-18)

Il Palagiaccio Firenze: M. Rossini, Obouh Fegue 12, S. Rossini, Reani 16, De Cassan 10, Cremona 18, Amato ne, Galfano, Poggio 5, Polini, Capra ne. Allenatore Corsini.

Cus Cagliari: Puggioni, Saias 11, Giangrasso 11, Gagliano 4, Stawinska 13, Paoletti 9, Caldaro 2, Scanu ne, Usai, Striulli ne. Allenatore Xaxa.

© Riproduzione riservata