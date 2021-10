Nicola Porcu e Carlotta Lehner si sono aggiudicati il Torneo Open LBJ Shop disputato sui campi del Tc Settimo San Pietro. I due portacolori del Tc Cagliari si sono aggiudicati i rispettivi tabelloni, che hanno visto complessivamente la partecipazione di 122 atleti (94 uomini e 28 donne).

Nel maschile. Nel tabellone maschile, Porcu, unico Seconda categoria in gara (2.5), ha onorato la sua prima testa di serie battendo 6-1, 7-5 in finale il compagno di circolo Mattia Secci (3.1), bravo a sua volta a superare nel tabellone di qualificazione Giampiero D'Emidio (3.4, Tc Settimo) 6-1, 6-0, Diego Pinna (3.3, Tc Cagliari) 6-0, 6-0, Alessandro Concu (3.1, Tc Alghero) 6-4, 3-6, 10-7 e Gabriele Maria Piano (3.2, Tc Cagliari) 6-3, 6-2.

Nel femminile. Derby cagliaritano anche nella finale femminile, con Carlotta Lehner (2.8) che ha avuto la meglio per 6-7(3), 6-3, 10-2 sull'argentina Candela Bugnon, dopo non aver concesso game a Laura Saba (3.4, Tc Carbonia) nei quarti e a Gaia Schirru (2.7, Sporting Ct Quartu Sant'Elena) in semifinale.

Il Tc Cagliari vince anche il tabellone di Terza categoria femminile con Sara Festa (3.3), che ha regolato Saba 6-2, 6-4.

Tra i Quarta, finali tra 4-1: Federico Faraone (Le Saline) ha vinto 6-1, 6-3 nel maschile contro Lorenzo Floris (Sporting Ct Quartu), mentre Michela Bistrusso (Dopolavoro ferroviario Cagliari) ha battuto 6-3, 6-3 Lidia Giacalone (Tc Settimo). Il Quarta Nc è andato a Corrado Simeoni (Easy tennis), 6-3, 6-4 su Maurizio Ricevuto (Tc Settimo).

