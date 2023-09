Marco Antonio Cappuccio si iscrive per la prima volta all’albo dei vincitori del Trofeo dei Candelieri Memorial Ganau Visioli, giunto alla quarta edizione e disputato al PalaSantoru di Sassari. Cappuccio succede ad Antonino Amato, vincitore anche della prima edizione. 21 anni, gioca a Norbello, è numero dieci nel ranking italiano e campione d’Italia di seconda categoria (titolo vinto a Cagliari). In finale ha battuto Alessandro Baciocchi in tre set senza particolari sussulti, con l’avversario certamente provato dai cinque combattuti set giocati poco prima in semifinale.

Sono stati due giorni (venerdì e sabato) dove il pubblico presente al PalaSantoru ha assistito a incontri ad alto tasso tecnico. La manifestazione sta infatti crescendo nelle gerarchie dei tornei di inizio stagione. Nella prima giornata di gare è stata disputata la fase a gironi, quattro, vinti da Cappuccio, Baciocchi, Giovannetti e il rumeno Filomon, campione europeo Over 40. Assente dell’ultima ora lo spagnolo Adrian Morato, che a Sassari conoscono bene per aver sfiorato con la formazione di Santona, la promozione in serie A1. Al suo posto la rumena Claudia Caragea, protagonista della promozione del TT Sassari in A2 femminile.

Sabato, nelle fasi a eliminazione diretta, i primi colpi di scena, le sconfitte di Tommaso Giovannetti, ex Marcozzi, oggi a Messina e numero 7 in Italia, e di Maxim Kuznetsov, terzo nella scorsa edizione. Nei quarti di finale vanno avanti Francesco Palmieri (Sant’Espedito Napoli) sul finlandese del Santa Tecla Nulvi Rassanen, Baciocchi (eliminato il russo Bukin), Cappuccio, che ha sconfitto Luca Bressan, e nel derby “sassarese” il nigeriano Ashimiyu ha battuto il compagno di squadra Marco Poma. In semifinale Baciocchi ha bisogno di ricorrere al quinto set per venire a capo di Palmieri, che cede solo nel finale (11-4). Ashimiyu, trascinato dal pubblico di casa, spaventa Cappuccio vincendo il primo set, poi l’atleta del Norbello prende il largo e vince 3-1. E in finale Cappuccio aggiunge un’altra perla al suo anno di grazia e vince il Trofeo dei Candelieri.

Da quattordici anni Muravera apre la stagione con la tradizionale rassegna per giovanissimi. La Coppa Muravera è iniziata di fatto mercoledì con l’arrivo e l’accoglienza delle nazionali Under 11 maschile e femminile e di due pari età di Muravera e Sassari, rispettivamente campionessa italiana a squadre e vice campione a squadre di categoria. Presso la Palestra Cuccu giornate di stage e allenamenti agli ordini dello staff azzurro diretto da Federico Baciocchi e Gianluca Abbaticchio, e anche attività sociali e conoscenza del territorio. Domenica la fase agonistica e il torneo, con una finale tutta azzurra vinta da un’atleta genovese.

Alle manifestazioni di Sassari e Muravera era presente il Presidente Federale Renato Di Napoli.

