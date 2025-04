Per la prima volta in assoluto la Asd amatori Rugby Torres organizza allo stadio comunale di piazza Cagliari, a Porto Torres, una Festa del Rugby Eni Rugby tour 2025, per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, patrocinata dalla Federazione italiana rugby e da Eni spa.

Domani, domenica 13 aprile, saranno presenti tutti i club della Sardegna.

Il programma prevede la partenza dalle 10.30 con l’accoglienza e l’apertura ufficiale alle 11 con il via alle gare degli under 8, 10 e 12, seguite dalla consegna dei gadget.

Le partite sono state anticipate da alcune giornate di allenamento gratuito che si è svolto mercoledì 9, al parco di San Gavino dalle 18 alle 19 con i mini rugbisti dell'ASD Rugby Sassari; giovedì 10, allenamento di prova gratuito al parco di San Gavino dalle 18 alle 19 con i mini rugbisti dell'Amatori Rugby Alghero ASD e venerdì 11, ancora allenamento di prova gratuito al parco di San Gavino. L’asd Amatori Rugby Torres è il primo club di rugby costituito a Porto Torres ed il primo ad offrire in maniera strutturata ed organizzata corsi sportivi con il fine dell'avvicinamento alla disciplina rugbistica.

