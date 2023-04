Nicolò Serra ed Elisa Roccaforte si sono aggiudicati il Torneo di Primavera, manifestazione che ha portato 109 atleti sui campo del Tc Ploaghe.

Nel tabellone di Terza categoria maschile, l'alfiere del Tc Alghero ha conquistato il trofeo per la seconda volta consecutiva. Accreditato della testa di serie numero 1, è entrato in gara nei quarti, battendo 6-2, 6-4 Francesco Sini (Torres tennis), per poi regolare 6-2, 6-2 il numero 4 del torneo Federico Citzia (Tc Ghilarza) e battere in finale lo stesso avversario dell'anno scorso, il numero 3 Luca Jago Benenati (Torres) 6-1, 6-0. Il torresino aveva superato 7-5, 6-1 in semifinale la testa di serie numero 2 Ruggero Ciulla (Tc Terranova).

Nel tabellone di Terza femminile, i forfait delle due teste di serie (Roberta Sechi della Torres e Irene Sanna del Tc Terranova) hanno mandato in finale un'altra portacolori del Tc Terranova, Roccaforte, che non ha avuto difficoltà a imporsi 6-1, 6-0 su Sofia Ruiu (Tc Porto Torres).

Tra i Quarta, sfida tra le prime due teste di serie nel maschile, con Alberto Romano (Ct Castelsardo) che ha regolato 6-0, 6-1 Marco Mura (Torres), mentre nel femminile, la vittoria ha sorriso a Elisabetta Anna Porcu (Accademia Tennis Sassari), 6-2, 6-4 su Alice Martinez (Tc Alghero).

Per gli Nc, Paolo Giacopetti (Tc Porto Torres) l'ha spuntata 3-6, 7-6, 10-3 su Fabrizio Fae (Tc Ozieri).

