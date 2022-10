Andrea Calcagno e Candela Bugnon si aggiudicano la sesta edizione del Torneo Open Città di Oristano sui campi del Tc70.

L'alfiere del Tc Moneta, classificato 2.6 e numero 1 del seeding, ha battuto 6-0, 6-3 in finale Andrea Oronti (2.8 tesserato per il Tc Alghero), che in semifinale aveva approfittato del forfait della testa di serie numero 2 Paolo Emilio Cossu Floris (2.7, Tc Cagliari).

Sfida tra le due teste di serie nel singolare femminile, dove l'argentina del Tc Cagliari (2.7) ha battuto 6-3, 6-2 Elisa Puggioni (2.8, Torres Tennis).

Nel tabellone di Quarta categoria maschile, derby tra padroni di casa in finale, con Jacopo Bernasconi (4.2) che ha regolato 6-1, 6-2 Piergiorgio Caddeo (4.1).

