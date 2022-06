Al via domani, a Nuoro, il “Primo Trofeo Janas”, organizzato dalla Città del Redentore. Il quadrangolare, che si disputerà alla Palestra Polivalente, vedrà il sodalizio nuorese, reduce dalla prima storica stagione nell’A2 femminile di pallamano, misurarsi con tre avversarie straniere: la nazionale maltese, il Dublin International e le ucraine del Karpaty Uzhgorod.

Domani, dalle 17 alle 21, le squadre avranno a disposizione l’impianto un’ora ciascuna per gli allenamenti. Sabato, si giocheranno le semifinali. Alle 15.30 la Città del Redentore affronterà la nazionale maltese e, alle 17.30, il Karpaty Huzgorod si misurerà col Dublin. Le due squadre che verranno sconfitte, si sfideranno a vicenda, alle 9, di domenica, per il terzo posto. Le due vincenti, invece, si affronteranno alle 11 per decretare quale sarà la prima squadra ad aggiudicarsi il “Teofeo Janas”.

Nella mattina di sabato, inoltre, le quattro squadre visiteranno la città di Nuoro e le Domus de Janas di Bobore e Maria Frunza.

Nuovi arrivi. Intanto, dal capoluogo turritano, arriva la notizia del primo acquisto della Raimond. I rossoblù, in vista del prossimo campionato nella massima serie maschile di pallamano, hanno ufficializzato il centrale/terzino bosniaco Josip Grbavac, arrivato dall’Angers, squadra della Pro Ligue francese.

“Ho scelto la Raimond per le ambizioni di costante crescita di questo club, che ha fame di vittorie e sta costruendo una squadra in grado di portare altri titoli in bacheca”, ha commentato il ventisettenne Grbavac. “Sono estremamente motivato, con tantissima voglia di vincere. Saremo impegnati anche nella EHF European Cup, l’auspicio è di ben figurare anche oltre i confini nazionali”.

© Riproduzione riservata