Da ieri, sui campi del Ct Macomer, i migliori tennisti sardi di Terza Categoria si affrontano nei Campionati Regionali individuali. In programma nel circolo presieduto da Alessandro Scintu i tabelloni di singolare e doppio maschile nonché femminile e doppio misto. Il montepremi complessivo della manifestazione è 1200 euro. Sui campi in green set in località Scalarba potranno misurarsi anche i tennisti di Quarta categoria, che tenteranno di insidiare gli avversari di categoria superiore. Sono 62 gli atleti attualmente iscritti (50 uomini e 2 donne), ma le iscrizioni per i Terza scadranno alle 12 del secondo giorno antecedente l'inizio della sezione relativa alla loro classifica. Le finali sono previste per domenica 24 aprile.

© Riproduzione riservata