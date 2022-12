Due sconfitte le per le portacolori sarde nei campionati nazionali maschili di pallamano. In A Gold, quarto stop consecutivo per la Raimond Sassari, battuta 27-30 in casa dal Merano terzo in classifica nella prima giornata del girone di ritorno dopo aver chiuso in vantaggio di misura la prima frazione (12-11). I rossoblù sono settimi e virtualmente fuori dalla zona playoff.

Nella A2 maschile, la Verdeazzurro è stata battuta 24-29 (14-14 p.t.) dal San Lazzaro, terzo nel girone B. Ai sassaresi delle coach Canu e Coccu non sono bastati i 10 gol del solito Luigi Bianco per portare a casa dei punti, tuttavia restano sesti a quota 15, posizione che garantisce l’accesso ai playoff.

A2 Femminile. Situazione più serena nella serie cadetta femminile, dove la Città del Redentore ha consolidato il primato battendo 40-30 (23-10 p.t.) il Leno. A segno anche la Raimond, che ha superato il Ferrarin 28-22, mentre la Leonessa Brescia ha inferto un netto 35-14 alla Lions Sassari. Il campionato cadetto rosa si fermerà sino all’11-12 febbraio.

«Partita dopo partita stiamo ritrovando noi stessi e la consapevolezza di quanto valiamo. Siamo stati in vantaggio dall’inizio alla fine, grazie a una difesa forte e concreta e a delle giocate molto belle da vedere», ha commentato il coach nuorese Mattia Mancini. «In tanti ci chiedono se vogliamo arrivare in A1, ma adesso vogliamo solo dimostrare che ci siamo, come squadra è come società, e portare in alto il nome di Nuoro. Ora ci godiamo le vacanze, sperando che una pausa così lunga non comprometta il lavoro svolto fino ad ora, ma continueremo a lavorare, giorno dopo giorno, e ciò che arriverà sarà gradito».

