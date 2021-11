Due titoli italiani, per la società Ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena al campionato italiano specialità Gold di ginnastica ritmica, nel weekend a Foligno alla presenza di centinaia di atlete da tutta la penisola.

L’oro per la senior. Il primo porta la firma, esperta e autorevole, della senior Sara Sarritzu, vincitrice per la quinta volta consecutiva nel cerchio. Per lei, un punteggio altissimo (20,150, di cui 13,100 per la difficoltà e 7,150 per l’esecuzione), gli elogi della giuria e la soddisfazione, lei che ha 25 anni, di aver tenuto dietro ginnaste molto più giovani.

Gloria tra i giovani. Medaglia d’oro anche per Matilde Loi, nella fascia junior 2/3 alla fune. Anche in questo caso, la vittoria è arrivata con uno score pesante (15,800, 9,050 difficoltà e 6,750 esecuzione) che gratifica la ginnasta, classe 2006, di un anno impegnativo.

L’argento. Medaglia d’argento invece per Alice Felli, alla prima gara nazionale in gold, nella divisione junior 1 alle clavette (15,600 il suo punteggio). Due finali sfiorate infine, alla palla e al nastro, per Elena Pittau (sempre Ritmica 2000).

Al campionato hanno partecipato anche Marcella Gattermayer e Viola Cragnoletti (Ritmica 2000), nelle gare singole e in coppia e con prestazioni di centro classifica, anche tre ginnaste della società Gymnos: Gaia Lai, Alice Melis e Virginia Cocco.

