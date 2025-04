La gara in programma domani nella pineta comunale è valida per la terza tappa della 4 Mori XC Cup. Il trofeo XC, organizzato dalla Donori Bike, è giunto quest’anno alla terza edizione.

Il ritrovo è fissato alle 13.30 al campo sportivo di Donori dove ci sarà la verifica delle tessere. Alle 14.45, da Bia Beccia, la prima partenza per esordienti e allievi mentre alle 15.45 toccherà alla categoria master. Alle 17.30 le premiazioni.

Il percorso si snoderà su un tracciato di 4,9 km segnato da continui saliscendi. Rispetto allo scorso anno sono state introdotte alcune novità: rimane invariato il giro lancio a circa 300 m dal traguardo mentre cambierà la zona d’arrivo, non più in salita ma in un ampio rettilineo in Bia Beccia.

Per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, la Polizia Locale ha disposto, dalle 13 alle 18.00, il divieto di transito ai veicoli nel tratto di Bia Beccia tra viale Europa e Via Deledda e nelle strade campestri di Muxioni, Corrali, Loconca Canali e Is Argioleddas.

