Dopo il successo della passata edizione, anche quest'anno Carbonia ospiterà Overtime 3x3, torneo di basket 3vs3 unico nel suo genere poiché si gioca a due canestri su campo ridotto (mini full-court style).

Dal 29 luglio al 4 agosto, tra le 17.30 e le 23.30, la cornice di Piazza Roma vedrà alternarsi oltre 30 squadre e 130 atleti appartenenti alle categorie Minibasket (maschile e femminile), Young (maschile e femminile per atleti nati nel 2010, 2011 e 2012), Nextgen maschili (nati tra il 2006 e il 2009) e Pro maschili (adulti, età minima 15 anni).

La giornata d'apertura dell'evento, anche quest'anno parte del circuito regionale Fisb, sarà dedicata agli atleti Special Olympics e al Basket in carrozzina.

Durante il torneo sono previste gare di tiro da 3 punti, spettacoli musicali e di intrattenimento e altre iniziative di contorno.



Le iscrizioni all'Overtime 3x3 sono aperte fino a sabato 27 luglio.

Il calendario:

29 luglio

Special Olympics + Basket in Carrozzina



30 luglio

Minibasket A + Next gen A



31 luglio

Young A + Pro A



1 agosto

Minibasket B + Next gen B



2 agosto

Young B + Pro B



3 agosto

Fasi finali Minibasket + Next gen



4 agosto

Fasi finali Young + Pro

