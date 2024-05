Dopo l'indimenticale serata pugilistica del Dicembre scorso, nel corso della quale si era laureato campione Europeo silver il Sassarese Cristian Zara, categoria pesi gallo e portacolori della palestra Muretti di Sassari, un altra manifestazione, sempre negli accoglienti saloni dell'Expo di Calangianus, ha richiamato sabato 27, tanti appassionati di boxe galluresi.

Si è trattato di incontri riservati alla categoria dilettanti che comprendevano sia quelli locali, della palestra Aurora di Calangianus che altre: Boxing Club, Nord Ovest Accademy, Boxing Team Erittu, Ginnasium Boxe e Pugilistica , tutte di Sassari ed inoltre l'Algherese Tore Burruni, l'Olbiese Boxing Team Maludrottu e la Pugilistica Karalis. In totale sono stati 11 gli incontri del 2 Memorial Gesuino Secchi che fu grande maestro di sport e di vita, nonchè iniziatore e diffusore della "Noble Art" nel suo paese natio.

La sua eredità sportiva ed umana è stata raccolta in toto da suo nipote,Tony Orezzo, che è l'attuale guida della palestra, in cui egli stesso è cresciuto, e che ieri come oggi è pervasa da principi, oltre che sportivi, soprattutto umani, educativi ed inclusivi. Tornando agli incontri: 4 sono state le vittorie, tutte ai punti, dei pugili di casa con: Riccardo Inzaina, Tony Scanu, Giuseppe Fiori ed infine Michele Ara. Due invece le hanno portate a casa i portacolori della Nord Ovest Accademy: Marco Federico e Gabriele Rubattu, mentre una per parte a: Stefano Porcu della Boxing Club SS e Giuliano Ciaddu della Boxing Club Maludrottu di Olbia, Graziano Arras della Ginnasium Boxe SS e per i restanti 2 gli arbitri hanno decretato la parità. Concludiamo come abbiamo aperto ovvero con Cristian Zara che nell'ultimo match della serata, questa volta riservato ai professionisti, ma senza titolo in palio, ha superato ai punti lo spagnolo Joel Sanchez.

Voci di corridoio parlano di incontro con titolo in palio nel prossimo Dicembre. Luogo ed avversario per il momento non sono noti. GIANNI PISCHEDDA Didascalia foto: Riccardo Inzaina (Palestra Aurora), viene proclamato vincitore. (foto concessa)

© Riproduzione riservata