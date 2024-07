Basket, musica e cultura urbana: sono questi i tre ingredienti principali dell'edizione 2024 di Rebound Street, manifestazione in programma venerdì 5 e sabato 6 luglio, dalle 18 alle 23, nel pistino di via Rockefeller, a Cagliari.

Non solo un torneo di basket in versione 3 contro 3: Rebound Street vuole essere in tutto e per tutto una celebrazione della cultura urbana, con musica dal vivo, Dj set , performance di street artist e tanto altro.

Per i vincitori della categoria Pro Maschile, inoltre, è previsto l'accesso alle finali nazionali di Palermo del Red Bull Half Court, tra i principali eventi nazionali dedicati allo streetball. I vincitori delle categorie Junior U15 e U17 (maschili e femminili) riceveranno invece il pass per le Finali nazionali della Young Pro League che si terranno a Silvi Marina, in Abruzzo per poi giocarsi il pass per Alqueria del Basket, casa del Valencia Basket.

Il Rebound Street 2024 è dedicato alla memoria di Maurizio Cossu, noto protagonista della vita cestistica cagliaritana scomparso recentemente.

