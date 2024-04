Al termine della prima delle due giornate di gare, Lucky Battistolli e Fabrizia Pons, su Lancia Delta Integrale, sono al comando del 7º Rally Internazionale Costa Smeralda Storico, 2º round dell’Italiano Rally Auto Storiche. Il presidente di Ac Vicenza e la sua fidata navigatrice guidano la classifica assoluta e il 4º Raggruppamento con un tempo si 36’20”1 grazie anche al successo nella seconda speciale di oggi, il primo dei due passaggi sulla Luogosanto. La prima prova di giornata era stata vinta da Valter Pietrangeli, costretto poi al ritiro per un guasto meccanico. In seconda posizione, a 13”3, ci sono Matteo Musti e Agostino Benenti su Porsche Carrera Rs, che hanno pagato 10” di penalità per un ritardo a un controllo orario, ma sono rimasti in scia grazie ai miglior tempi siglati nella San Pasquale 2 e nella Luogosanto 2. Quarti, e primi dei sardi, Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu su Porsche 911.

Nella Regolarità a media, Bonnet-Bonnet su Fiat 124 Spider al comando nella categoria 50 e Verdone-Fagliano, Peugeot 309, nella categoria 60.

Sono 120 gli equipaggi in gara nella manifestazione organizzata dall’Ac Sassari, che anche quest’anno ha voluto fortemente il Martini Rally Vintage, riservato alle auto in livrea Martini.

Tra le novità, anche il riordino flaxy di fine giornata a Olbia, che ha permesso agli equipaggi di avere tre ore di tempo per godere dell’aperitivo organizzato da Ac Sassari nel cuore della città.

Domani si chiude con i doppi passaggi sulle speciali Lu Colbu (10,95 km, ore 9.55 e 13.05), Badesi (7,34 km, ore 10.45 e 13.55) e Figaruja (14,49 km, ore 11.35 e 14.15). Alle 16 le premiazioni al Molo Vecchio di Porto Cervo.

