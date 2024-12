Sarà il 6º Challenge Riviera del Corallo, in programma domani e domenica nella Pista del Corallo di Alghero, a decretare il vincitore del Campionato Italiano Formula Challenge Aci Sport.

La manifestazione, organizzata dal Team Alghero Corse col supporto di Ac Sassari, Comune e Fondazione Alghero, ha registrato un numero record di iscritti, 61, una ventina in più rispetto alle edizioni precedenti. Tra questi ci sono anche diversi piloti della Penisola con ambizioni tricolori, come Donato Argese (Radical Sr4), Giuseppe Miola (Viali Suzuki) e la dama Filomena Palumbo (Viali), una delle due donne in gara assieme a Ilaria Piras (Peugeot 106).

Non mancheranno i protagonisti del panorama motoristico regionale, tra cui spicca Enea Carta (Suzuki Prosport), vincitore delle ultime tre edizioni. Presenti anche Roberto Idili (Kawasaki Ir Sport), Lussorio Niolu (Suzuki Prosport) e Daniele Vacca (M02) trai prototipi e Raffaele Giorico su Formula Gloria. Nutriti il gruppo dei kartcross e quello della E1, dove non manca la Saxò del poliedrico Giovanni Coghe.

Oggi, nella conferenza stampa di presentazione, organizzatori e amministrazione comunale hanno espresso la propria soddisfazione.

L’Assessore Comunale Ranieri Selva ha sottolineato che «Alghero si conferma città degli eventi sportivi e motoristici. Il Challenge Riviera del Corallo impreziosisce il calendario di appuntamenti che caratterizzano la proposta di fine anno della città, Ci attendiamo grande spettacolo e partecipazione, che sicuramente porterà Alghero alla ribalta nazionale di questa specialità di forte impatto».

Tore Bellu, presidente del Team Alghero Corse, ha aggiunto: «Siamo al contempo contenti e stupiti per questo record di partecipanti, in palio c’è l’assegnazione del titolo nazionale e questo rende la gara ancora più attrattiva. Ringrazio, intanto, l’Ac Sassari e il suo presidente Giulio Pes di San Vittorio, per la collaborazione, tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione: enti, istituzioni e tutti gli sponsor che ci sostengono».

«Credo che il vincitore morale di questa competizione sia il Team Alghero Corse che, ormai da sei anni, con duro lavoro e tanto impegno, propone questa bella manifestazione motoristica, la valenza della quale viene confermata dalla titolazione a campionato italiano. Ne siamo orgogliosi», ha concluso il vice presidente del Tac, Pier Vittorio Farris.

