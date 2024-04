Porto Cervo e gli asfalti galluresi si apprestano a ospitare la 7ª edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda - Trofeo Martini, che tra domani e sabato vedrà i 120 equipaggi iscritti misurarsi con i 122,44 km cronometrati articolati in dieci prove speciali.

Il programma della manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari prevede la partenza alle 13 di domani dal Molo Vecchio di Porto Cervo alla volta delle due prove del venerdì, da ripetere due volte, la San Pasquale (13,64 km, ore 13.50 e 16.10) e la Luogosanto (14,80 km, ore 14.30 e 16.50), seguite dal riordino serale a Olbia. Sabato mattina, invece, previste altre tre speciali da ripetere due volte, la Lu Colbu (10,95 km, ore 9.55 e 13.05), la Badesi (7,34 km, ore 10.45 e 13.55) e la Figaruja (14,49 km, ore 11.35 e 14.15). Poi il gran finale, con le premiazioni, alle 16, sul podio del Molo Vecchio di Porto Cervo.

I concorrenti

Saranno 70 gli equipaggi al via del 7º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda - Trofeo Martini, valido come seconda prova del Campionato Italiano. Tra questi anche le 112 del Trofeo A112 Abarth. Il Rally di Regolarità a Media, invece, avrà 12 partenti nella categoria “60” e 18 in quella “50”. A questi si sommeranno le 20 vetture in livrea Martini che prenderanno parte al Martini Rally Vintage non competitivo.

Tra i concorrenti, oltre a una serie di equipaggi stranieri provenienti anche da Ungheria, Svizzera e Antigua, tutti i protagonisti della lotta tricolore, da Matteo Musti a Lucky Battistolli passando per Natale Mannino, Walter Pierangioli, Matteo Luise e Beniamino Lo Presti. Grande attesa per l’equipaggio formato dall’algherese Sergio Farris e dal gallurese Giuseppe Pirisinu (fiduciario/delegato Aci Sport Sardegna), che correranno sulla Porsche 911 Rs con cui avevano trionfato nel tricolore.

«Stagione iniziata in ritardo, ma siamo sempre pronti quando si tratta di gare in Sardegna. Sarà la prima della stagione con la Porche 911rs Gruppo B e cercheremo di fare bella figura davanti al nostro pubblico nella gara di casa organizzata in maniera impeccabile dall’Ac Sassari», ha sottolineato Farris.

«Tanti iscritti per questa settima edizione del Rally Costa Smeralda Storico, gara ormai di caratura internazionale con equipaggi proveniente da tutta Europa. Per noi sarà la gara di casa, ci teniamo particolarmente e cercheremo di fare del nostro meglio, gli avversari sono di altissimo livello. Prove inedite per questa gara, sicuramente molto interessanti per la loro conformazione, rimane delle vecchie solo la bellissima prova di San Pasquale», ha concluso Pirisinu.

La Porto Cervo Racing, al Costa, schiererà i navigatori Fabrizio Musu e Giuseppe Maccioni, rispettivamente alle note di Cesare Bianco su Porsche 911 S e Lino Manca su Renault 5 Alpine.

