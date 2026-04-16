Vent’anni di storia, crescita e legame con il territorio: nel 2026 La Corte del Sole – Sardinia Outlet di Sestu celebra il proprio 20° anniversario, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento per lo shopping, il tempo libero e l’intrattenimento in Sardegna.

Inaugurato nel 2006, il Polo Commerciale ha saputo evolversi nel tempo, anticipando le esigenze dei clienti e diventando un luogo di aggregazione per famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta l’isola. Un percorso ventennale fatto di innovazione, ampia offerta commerciale, eventi di richiamo e servizi dedicati, che hanno contribuito a rendere La Corte del Sole una destinazione riconosciuta e apprezzata.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle 21, con una serata gratuita aperta al pubblico che promette di coinvolgere più generazioni in un grande viaggio musicale.

"Voglio Tornare negli Anni ’90” porterà sul palco l’energia e il sound che hanno segnato un’epoca: un dj set travolgente, arricchito dalla presenza di DJ, vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali, accompagnerà il pubblico tra le hit che hanno fatto ballare milioni di persone. Uno spettacolo dinamico e coinvolgente, pensato per celebrare i vent’anni de La Corte del Sole con una grande festa collettiva, capace di trasformare l’anniversario in un momento di condivisione e intrattenimento per tutta la community.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria del ticket tramite l’App La Corte del Sole (www.cortedelsolesestu.it e App La Corte del Sole).

Il ticket dovrà essere convalidato tramite App ai cancelli dell’area palco.

Dettagli utili

• Prenotazioni: attive fino alle 21:20 del 18 aprile 2026 salvi esaurimento posti

• Numero massimo ticket: 4 per ogni App

• Apertura cancelli: dalle 19:30 (ingresso consentito solo con ticket su App)

• Inizio spettacolo: ore 21:00

• Chiusura cancelli: ore 21:30

(Unioneonline)

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