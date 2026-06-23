Ritorna a Villanova Monteleone il Festival delle Bellezze che giovedì propone un doppio concerto a partire dalle 21.30. In piazza Remundu Piras l'apertura spetta all'Insieme Vocale Nova Euphonia, diretta da Vincenzo Cossu che è anche l'ideatore del festival giunto all'edizione numero 9.

L'ensemble eseguirà celebri temi cinematografici, sonorità della tradizione sarda e famose canzoni pop. I solisti e i coristi saranno diretti da Vincenzo Cossu, con l’accompagnamento al pianoforte di Carlo Morittu e Gabriel Pavaloaia.

A seguire un viaggio nell’universo poetico e musicale di Fabrizio De Andrè, grazie ai Crêuza de mä, più volte ospiti nelle passate edizioni. La band è nata a Sassari 11 anni fa e porta in tutta l’isola le canzoni del grande Faber: il cantautore genovese, scomparso nel 1999, amava la Sardegna, terra alla quale si sentiva particolarmente legato.

La serata sarà presentata da Manuela Muzzu.

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