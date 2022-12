Continuano gli appuntamenti col teatro con l'Effimero meraviglioso a Sinnai. Domani, sabato, alle 21 sarà di scena la compagnia Onda Larsen con "Una cena d'addio", di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte. Regia Andrea Borini, con Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis.

Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rende conto di passare troppo tempo a vedere e frequentare persone che, oggi come oggi, non sceglierebbe più di frequentare. E così decidono di darci un taglio. Per ognuna delle persone che vogliono lasciare fuori dalle loro vite organizzeranno una “Cena d’addio” per salutare degnamente gli ex amici e lasciare in loro un buon ricordo. Ma non tutto va come avevano previsto…

Una commedia inedita in Italia e tradotta dal francese appositamente per la compagnia e di cui deterrà per due anni l’esclusiva italiana. Gli autori sono gli stessi di Le Prenom, un grande successo internazionale sia in teatro sia al cinema (in Italia il titolo è tradotto in “Una cena tra amici”).

