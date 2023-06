Una serata evento a Terralba, dove ben 130 componenti di cinque bande si riuniranno per eseguire brani classici e della musica leggera. Al via la seconda edizione del concerto “Banda larga”, in programma sabato 15 luglio alle 21:30. Ospiti in piazza Cattedrale le bande di Gonnosfanadiga, Sanluri, Sardara e San Gavino, insieme alla padrona di casa, la terralbese “Giuseppe Verdi”.

«Proporremo il Valzer n° 2 di Shostakovich, la Marcia dell’Aida, Libertango di Astor Piazzolla, Don’t Stop Me Now dei Queen e la colonna sonora dei film Pirati dei Caraibi. Ogni direttore si alternerà per dirigere un brano», spiega il direttore della banda di Terralba, Giuseppe Congia. “Banda larga” è nato nel 2019 dal presidente della “Giuseppe Verdi”, Claudio Leone, il direttivo e il maestro Congia, con l’intento di tenere viva la tradizione bandistica e di portare la musica per tappe nei paesi delle bande partecipanti. Quest’anno è giunto alla seconda edizione.

«L’intento di “Banda larga” è quello di cercare di ricomporre le bande, che negli ultimi anni stavano perdendo componenti. Con la condivisione dello stesso palco si dà l’impressione ai cittadini che le bande ci sono e vogliono crescere», commenta Claudio Leone. Dopo il successo a Gonnosfanadiga lo scorso 25 giugno, “Banda larga” si replicherà a Sanluri sabato 1° luglio e il 9 settembre a Sardara, infine a San Gavino (il 23 dello stesso mese).

Quest’anno la banda musicale “Giuseppe Verdi” compie 40 anni e regala al pubblico altri due eventi: il Festival della musica, con i concerti di band rock e pop nelle piazze principali di Terralba (domenica 16 luglio alle 21:30) e una mostra fotografica dedicata alla storia della banda al salone parrocchiale sabato 15 e domenica 16 luglio (dalle 19 alle 24), con l’inaugurazione prevista per venerdì 14 luglio alle 19 che vedrà la presenza delle istituzioni e degli ex presidenti della banda. «Il festival è stato pensato per i tanti musicisti locali che sono presenti sul territorio ma non si esibiscono mai – sottolinea Leone – ci saranno sei postazioni nel centro storico dove ogni gruppo si esibirà nello stesso orario, con degustazioni per il pubblico». Il Festival, come gli altri eventi della banda, è realizzato con la collaborazione del Comune e della Pro loco.

In programma un’altra iniziativa per celebrare i 40 anni della “Giuseppe Verdi”: «Faremo un concerto a novembre, in occasione della patrona della musica Santa Cecilia», anticipa infine il presidente Leone.

