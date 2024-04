Chi non lo avesse visto ieri notte a Rai 1, nella terza puntata di "Ciao Maschio", lo potrà ascoltare dal vivo questa sera, domenica 28, alle ore 21.45, sul lungo Temo a Bosa come evento di punta del Bosa Beer Fest, la kermesse dedicata alle birre artigianali sarde che tanto successo stanno riscuotendo in Italia e all'estero grazie a piccoli e medi birrifici 4 mori ed eccellenti mastri birrai che dal nord al sud dell'Isola hanno conquistato un mercato importante tra appassionati e cultori.

Su una piattaforma galleggiante, Morgan si esibirà in un live piano solo e voce che ben si attaglia alle sue straordinarie doti di narratore e cantautore istrionico oltre che pianista virtuoso e di solida tecnica.

Sarà un viaggio emozionante per le suggestioni che il celebre artista lombardo saprà offrire al suo pubblico che in ogni occasione lo segue con entusiasmo.

E chi conosce Morgan sa bene che ogni recital è una nuova storia, i suoi interventi parlati sono sempre originali, gli aneddoti infiniti e alcune canzoni contengono nuove invenzioni.

E, come ha raccontato ieri nel salotto tutto al maschile di Nunzia De Girolamo, lui è capace di comporre canzoni in tempo reale, improvvisando testi che abbiano un'attinenza nel vissuto del momento e dei giorni precedenti.

Un po’ ciò che tutta Italia ha potuto constatare in diretta eurovisione al Festival di Sanremo nella famosa edizione del 2020 quando Morgan partecipò portando con sé sul palco dell'Ariston il cantautore di Rho Cristian Bugatti in arte Bugo.

E ieri Marco Castoldi in trasmissione è tornato sull'argomento sollecitato dalla conduttrice.

«La vicenda con Bugo a Sanremo? È stato un vero atto di coraggio – ha dichiarato Morgan – Mi sono trovato in una situazione nella quale dovevo emergere per dire basta. Bugo mi ha pregato per dieci anni, solo perché voleva farsi portare al Festival di Sanremo e diventare famoso. Ero suo amico, quindi l’ho portato lì. Una volta arrivati su quel palco, però, mi ha fatto uno sgarbo. Ha rovinato la canzone di Sergio Endrigo, non mi ha rispettato perché non gliene fregava nulla. Ha deciso di cantare lui tutto il pezzo, quando avevamo provato diversamente. Lui doveva cantare una parte del brano ed io l’altra».

Questa la sentenza di Morgan sull'episodio sanremese che è entrato a far parte della storia della televisione e che si è tramutato anche in una lunghissima causa giudiziaria con un'inevitabile ricaduta pubblicitaria enorme più per Bugo che per Morgan, un nome assai noto da oltre 30 anni, prima con i Bluvertigo e dagli anni 2000 solista, attore, scrittore e personaggio televisivo oltre che divulgatore infaticabile.

Dopo l’esibizione di Morgan, spazio alle danze con Sergio Dj, Maria Dj e Mario Milano presentati da Carlotta “Voice” Savorelli.

La chiusura a mezzanotte con le fontane luminose del Bosa Beer Fest.

L.P.

© Riproduzione riservata