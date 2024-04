A Cabras è già tempo di musica in vista della stagione estiva. E non mancheranno le novità.

L’assessorato al Turismo della giunta guidata dal sindaco Andrea Abis è al lavoro per la realizzazione del calendario degli eventi estivi 2024 e da quest’anno, per l’iscrizione ai contest durante i quali i musicisti si sfideranno nelle piazze del centro storico, sono previste delle preselezioni.

Sono due i concorsi dedicati alla musica: uno è il tradizionale Cabras Cover band contest, ormai ben noto al pubblico estivo, il secondo è la novità dell’anno, un concorso canoro aperto alle nuove voci, alla scoperta di talenti del canto, che si svolgerà il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, e che prende il nome di “Stelle del Sinis”.

A partire da sabato 27 aprile e fino a venerdì 31 maggio, sarà possibile candidarsi per i due eventi. Si lavora per selezionare quindici gruppi per il progetto Cover band Contest e dieci cantanti per il concorso canoro. Per candidarsi occorre scrivere una e-mail all’indirizzo selezionieventi.comunecabras@gmail.com. Per entrambi i concorsi è possibile scaricare i regolamenti sul canale istituzionale dell’Ente.

A valutare i gruppi musicali e i cantanti sarà una giuria composta da professionisti del settore musicale, con in prima fila il direttore artistico dell’evento Andrea Cutri e altri tra musicisti e cantanti. Le serate si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto.

«Il Cover band contest ha avuto da sempre un ottimo seguito, con una crescita esponenziale delle candidature di anno in anno - spiega l’assessore al Turismo e Spettacoli Carlo Trincas - Ormai siamo alla sesta edizione e abbiamo deciso di dare la possibilità ai gruppi di farsi conoscere e tentare di aggiudicarsi il titolo di miglior cover band 2024 con una vera e propria selezione iniziale. Quest’anno abbiamo poi voluto ampliare la proposta con il nuovo concorso dedicato ai talenti canori, offrendo l’opportunità agli appassionati di canto di esprimersi davanti a una giuria di esperti che possa valutarli e celebrare il vincitore al termine della stagione. Un modo diverso e coinvolgente per animare le piazze del centro storico nel periodo di più grande concentrazione turistica».

Non mancheranno le serate dedicate ai suoni e ritmi della tradizione e i grandi nomi della canzone italiana, come il già annunciato concerto di Francesco De Gregori in piazza Stagno.

