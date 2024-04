«Il campo largo sceglie di schierarsi con nettezza a sostegno della candidatura di Raimondo Cacciotto come candidato sindaco di Alghero». Arriva anche la nota stampa ufficiale dopo la riunione di lunedì sera che ha messo il sigillo sulla scelta di Cacciotto, già consigliere regionale e vice sindaco di Alghero ai tempi di Mario Bruno.

«L’alleanza si fonda sulla condivisione di un’idea di Alghero e di futuro che parta da programmi e ambizioni che i partiti della coalizione coltivano nell’ambito di un comune terreno di valori e di ideali. Partendo da questo presupposto», si legge nel comunicato, «le forze del campo largo non chiudono le porte a nessuno e sono impegnate a includere entro il perimetro della coalizione anche altre forze che, mettendo da parte vecchie logiche di appartenenza e animate da un rinnovato senso civico, vogliano concorrere all’inizio di una nuova stagione politica, in grado di superare vecchie contrapposizioni e lasciare alla destra le logiche di potere fine a sé stesso e di gestione del consenso per puro tornaconto personale. Alghero ha bisogno di mettersi alle spalle il passato, ha bisogno di un clima di fiducia e rinnovata speranza, per la costruzione di una società più equa e sostenibile, che valorizzi i diritti, non i privilegi, e rafforzi il senso di comunità».

A giudizio degli esponenti del campo largo, dunque, Raimondo Cacciotto è la persona giusta «per interpretare il progetto in atto, con il chiaro intento di favorire un ricambio della classe dirigente algherese, non solo generazionale, ma soprattutto nel metodo e nei fini per cui si concorre alla vita politica e amministrativa della città e della sua comunità».

