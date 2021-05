Immagini esclusive, documenti segreti e riservati sulla verità di Quirra. Un capitolo buio della storia della Sardegna. Un processo penale iniziato con le prime indagini dieci anni fa e che non ha ancora concluso il primo grado di giudizio. Generali alla sbarra con un castello accusatorio che negli anni è stato decimato da prescrizioni e omissioni. Dentro i caveau Il "Caso Quirra" per la prima volta esaminato con documenti inediti e testimonianze senza appello. "Top Secret - Indagini di Sardegna", la trasmissione d'inchiesta di Videolina curata e condotta da Mauro Pili, caporedattore dell'Unione Sarda, in onda stasera alle 21, entra per la prima volta nei caveau del poligono interforze del Salto di Quirra. Dalle casseforti del poligono escono fuori documenti inediti che raccontano i fatti e i misfatti consumati dentro quelle migliaia di ettari di terra sarda sequestrata a colpi di filo spinato e divieti. Immagini inedite A parlare saranno immagini esclusive, una documentazione da sempre vietata, che secondo i vertici militari non avrebbe mai dovuto raggiungere l'esterno della base. Prima il sequestro dell'intero archivio da parte del procuratore Domenico Fiordalisi e poi il tentativo di nascondere sequenze devastanti rimaste sconosciute a chiunque. Video di cui "Top Secret" è entrata in possesso. Il viaggio inchiesta nel poligono militare più grande d'Europa, con 12 mila ettari sequestrati nel Salto di Quirra e 2000 nel fronte mare, metterà a fuoco i fatti realmente accaduti dentro l'enclave militare attraverso le prove inchiodanti dei misfatti consumati in quell'area. Prova regina Il cuore della puntata di "Top Secret" saranno le prove della devastazione ambientale consumata all'interno del vietatissimo poligono di Quirra, prove evidenti ed eloquenti di un delitto ambientale che si è consumato a scapito della salute dei militari, dei pastori e dei civili. La trasmissione d'inchiesta della prima serata di Videolina proporrà anche testimonianze esclusive come quella del professor Evandro Lodi Rizzini, un luminare che ha sposato la causa della verità sul caso Quirra e, da Modena, quella della professoressa Antonietta Gatti che ha smascherato con le sue analisi le omissioni di Stato sulle malattie di militari e civili. Gli effetti di quelle ciclopiche esplosioni sulle popolazioni e sugli stessi militari, le malattie che hanno devastato i pastori che operavano all'interno del poligono. Le riesumazioni e i risultati devastanti che confermavano la presenza nei resti delle povere vittime delle più micidiali sostanze generate da quelle immense esplosioni illegali che si svolgevano nella parte più alta del poligono. Zona Torri Le immagini di quel teatro lunare della zona Torri dove per decenni sono state consumate le più efferate distruzioni di materiale bellico, con tutte le conseguenze ambientali legate a quegli eventi devastanti per il territorio. Un'area di 72 ettari dove oltre all'illegale smaltimento di bombe, missili e proiettili di ogni genere si è consumata una sperimentazione di industrie belliche di mezzo mondo che hanno esploso di tutto e di più. Napalm e Nike La terza puntata di "Top Secret" svelerà documenti inediti sull'utilizzo a Quirra di materiale bellico destinato ai Vietcong e rimasto inutilizzato e poi distrutto nel poligono di Perdasdefogu. L'inchiesta di Videolina si occuperà con documenti inediti della distruzione, nei luoghi di caccia di Emilio Lussu, di decine di testate missilistiche di Nike con la devastazione ambientale nei canaloni di Monte Cardiga. Le intercettazioni La redazione di "Top Secret" ha annunciato anche la messa in onda di intercettazioni ambientali sconvolgenti dove i protagonisti delle analisi confessavano omissioni e condizionamenti da parte dei vertici militari. I poteri forti L'inchiesta scaverà a fondo anche sui rapporti tra generali e industria degli armamenti, con i repentini passi da un fronte all'altro in un vortice economico finanziario spaventoso. E poi le grandi società che sin dal primo giorno hanno di fatto preso possesso del poligono. Il dossier "Quirra" esaminerà, infine, le carte processuali con un vero e proprio pericoloso colpo di scena giudiziario. Un processo che dopo dieci anni non ha ancora segnato la fine del primo grado. Stasera alle 21, su Videolina, spazio all'inchiesta con "Top Secret".

