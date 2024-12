Per la prima volta in scena, “Tilt - Esaurimento Globale”, nato da un'idea di Debora Villa che ne ha curato la regia e scritto a quattro mani insieme a Carlo Gabardini, porta all'attenzione degli spettatori un'attenta analisi della nostra società e di ciò che siamo diventati. Lo spettacolo è in programma sabato 7 dicembre, alle ore 21, presso il teatro comunale di Ittiri.

Su questo filo rosso si muove il nuovo spettacolo di Debora Villa, funambola equilibrista fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica. Ma non è uno spettacolo catastrofista: piuttosto un viaggio interiore alla ricerca della felicità. La regista interroga se stessa cercando di capire che cosa significhi davvero essere felici. In continua interazione con il pubblico, invitato a entrare metaforicamente nel suo cervello, parla di esaurimento per trovarne la causa, che forse, si trova proprio nelle origini dell'umanità, e magari una soluzione.

A rompere totalmente gli schemi della narrazione teatrale un pezzo freestyle scritto per lei da Shade e musicato da Jaro. Due icone del mondo della musica contemporanea. Al grido di "la forza delle donne non la uccidi" si fondono due generazioni unite dal desiderio di conferire alle donne il giusto riconoscimento nella storia.

