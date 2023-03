È notizia recente il reboot dell’universo super eroistico DC supervisionato da James Gunn e il sequel di “The Batman” - successo di pubblico e critica del regista Matt Reeves - farà da apripista per la categoria “Elseworlds”, insieme al seguito di “Joker” con protagonista Joaquin Phoenix.

Già distintosi col suo primo capitolo per gli alti valori qualitativi, “The Batman Part 2” vanterà il ritorno di un Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro - parole del regista - non meno avvincente di quanto già visto in passato.

Ufficializzato ad aprile dello scorso anno durante il CinemaCon e annunciato il titolo a gennaio 2023, è previsto nelle sale cinematografiche per il 3 ottobre 2025.

Vista l’attesa non proprio breve conviene intanto ingannarla facendo il punto della situazione con le notizie finora raccolte.

Come dicevamo, la performance di Pattinson si è già dimostrata col primo film pienamente convincente, perfettamente affine all’atmosfera cupa e tenebrosa che anima la pellicola. Tuttavia si è ironizzato a lungo - fra i tanti soprattutto Jimmy Kimmel - sul fatto che l’attore si stesse preparando per anni al suddetto ruolo interpretando quello del vampiro nella serie “Twilight”.

In verità è stato grazie a prove convincenti come quella in “Good Time” del 2017 che ha potuto aggiudicarselo, visto che gli autori andavano giusto in cerca di un interprete capace di vestire al meglio i panni di un Bruce Wayne turbato ed irrequieto.

Ancora non sappiamo chi dei personaggi già incontrati farà ritorno, ma potremmo supporre che Zoe Kravitz, Jeffery Wright e Andy Serkis verranno riconfermati nei rispettivi ruoli di Catwoman, il commissario Gordon e Alfred.

Anche sulla trama sappiamo ben poco, scopriamo tuttavia - per affermazione dello stesso regista durante un’intervista di Collider - che “The Batman 2” sarà strettamente connesso alla miniserie spin off di HBO Max “The Penguin”, con protagonista Colin Farrel ancora nei panni del Pinguino.

La notizia che Matt Reeves - già autore di successi come Cloverfield e i due più recenti film su “Il pianeta delle scimmie” - si sarebbe occupato anche del seguito di The Batman ha suscitato la gioia di buona parte dei fan dell’uomo pipistrello. In più, stando a un’intervista pubblicata su The Hollywood Reporter ad agosto 2022, scopriamo che il regista supervisionerà nuovamente la sceneggiatura, stavolta non più con l’ausilio del suo precedente collaboratore Peter Craig ma insieme a Mattson Tomlin, già accreditato in The Batman per aver preso parte alla stesura del copione.

Sempre nell’intervista a Collider, Reeves ha spiegato quello che - nelle intenzioni - vuole essere l’obiettivo del sequel: valorizzare ancor di più la figura di Pattinson e costruirgli intorno una storia che consenta al suo personaggio di mantenersi sempre efficacemente al centro della trama. Spesso infatti succede che, soprattutto con la comparsa di nuovi villains, l’aspetto emotivo del protagonista vada ad impoverirsi, e ciò è esattamente il pericolo che si cercherà in tutti i modi di evitare.

Il regista ha anche affermato che a breve incontrerà James Gunn e Peter Safran - i nuovi dirigenti del DC Studios - per accertarsi che il nuovo ciclo DC non interferisca coi programmi relativi al suo ultimo progetto e a quelli che presumibilmente seguiranno. Si discuterà, nello specifico, del piano generale e su eventuali idee relative al “BatVerse”, così da poter valorizzare il nuovo percorso mantenendolo comunque una cosa a parte.

Non dimentichiamo tra l’altro che l’immaginario legato a Batman non si limiterà alla saga cinematografica curata da Reeves, ma il suo universo verrà esplorato ancor più in profondità con ulteriori film e serie televisive. Oltre al già menzionato spin-off “The Penguin” siamo curiosi di saperne di più sulla serie che approfondirà le indagini condotte dal Gotham City Police Department su certi avvenimenti legati all’Arkham Asylum. Di carne al fuoco insomma ce n’è parecchia, non possiamo che aspettare ulteriori news e mantenerci al contempo fiduciosi.

