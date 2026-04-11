Il gruppo italiano pop rock I Nomadi sarà il protagonista della serata all’insegna della musica, organizzata dall’amministrazione comunale di Bono, sabato 6 giugno dalle 21.30 nella piazza centrale.

La storica band della musica italiana, autrice di pezzi indimenticabili, si esibirà nel “capoluogo” del Goceano, un concerto molto atteso che si inserisce nel calendario degli eventi di Bono.

Dopo undici anni dall’ultimo album dal vivo il gruppo affermato ritorna con una serie di tappe nell’Isola, per riproporre i brani più conosciuti, un percorso cominciato nel 1966 e seguito negli anni, con prodotti di qualità come “Album Concerto” con Francesco Guccini, quando ebbero l’intuizione di incidere nel 1979 il disco che riscontrò tanto successo.

Sul palco la band si è espressa sempre ai massimi livelli anche grazie alla voce indimenticabile di Augusto Daolio. La formazione attuale dei Nomadi è composta da Beppe Carletti (tastiere), Cico Falzone (chitarre), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino e voce), Yuri Cilloni (voce) e Domenico Inguaggiato (batteria).

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