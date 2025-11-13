Spiava Alex Britti con telecamere in casa: la sua ex condannata a RomaL’accusa per la 35enne è di interferenze illecite nella vita privata
Ha spiato il suo ex compagno, il cantante Alex Britti, con telecamere piazzate all'interno dell'appartamento del chitarrista.
Con quest’accusa una 35enne è stata condannata dal tribunale di Roma a sei mesi per l'accusa di interferenze illecite nella vita privata.
La vicenda risale al maggio del 2022 e secondo l'accusa la donna spiava Britti, assistito dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Alessia Casinelli, «tramite apparecchio di videoregistrazione, dotato di scheda di memoria e collegamento internet per essere controllato da remoto, illecitamente si procurava notizie e immagini attinenti alla vita privata di Britti».
Il giudice ha disposto un risarcimento in favore dell'artista di seimila euro.
(Unioneonline)