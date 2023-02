Nell’ambito della rassegna "Appuntamenti con mamma e papà", domenica 5 febbraio alle 17.30, al teatro civico di Sinnai, l'Effimero meraviglioso presenta la commedia “Bianca come la neve” di Antonello Santarelli, con Michela Cidu e Federico Giaime Nonnis.

Tratto dalla famosissima fiaba dei fratelli Grimm, uno spettacolo dove si indagano le varie forme del teatro per ragazzi. Due gli attori in scena che, di volta in volta, danno vita ai vari personaggi e utilizzano le varie forme espressive: dalla grande figura, al burattino, alle ombre, alla maschera, in uno spazio scenico che diventa una sorta di baraccone delle meraviglie di gusto da commedia dell’arte.

Così con invenzioni sceniche che sorprendono lo spettatore (l’apparizione insolita dei sette nani, ad esempio), incursioni improvvise e inaspettate (quella del lupo che vuole a tutti i costi essere inserito nel cast perché anche lui ha diritto di lavorare), o con la figura del cacciatore un po’ ingenuo, un po’ cialtrone ma divertente e in fondo di buon cuore, si assiste ad uno spettacolo molto dinamico nel quale i due attori non si fermano mai, per dar vita ai tanti personaggi che animano la storia. Lo spettacolo, che ha debuttato il 25 agosto 2017, ha riscosso grande successo presso un folto pubblico di bambini e adulti.

