Ieri sera su Videolina è andata in onda la puntata speciale di “Scraffingiu Bar Centrale”, la trasmissione condotta da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi, durante la quale c’è stato il collegamento con il Bar centrale di Senorbì con alcuni ospiti d’eccezione: la reginetta Serena Caredda, il giovane imprenditore agricolo Mattia Sirigu e il Topolino in abito sardo che è balzato agli onori delle cronache locali per i suoi spettacoli di animazione in giro per le principali feste e sagre della Sardegna.

A indossare il costume di Mickey Mouse Rossano Erriu, giovane di Senorbì che si occupa di animazione, che per l’occasione ha tenuto il microfono ai suoi compaesani mentre – davanti alle telecamere di Videolina – raccontavano le loro recenti esperienze. La giovanissima Serena Caredda è la vincitrice del concorso nazionale "Una ragazza per il cinema", e attualmente sta seguendo un corso di recitazione oltre a sfilare per importanti marchi della moda. Mattia Sirigu ha conquistato il secondo premio partecipando al primo Concorso nazionale dei prodotti caseifici agricoli italiani con lo yogurt di capra prodotto nella sua azienda zootecnica nel centro della Trexenta.

Nel pubblico del bar gestito dalle sorelle Erika e Gloria Solinas, oltre ad alcuni gruppi di giovani, si intravedeva anche il sindaco di Senorbì Alessandro Pireddu.

