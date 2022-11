Dal leggendario Art Pepper alla cantautrice canadese Joni Mitchell passando per la Spagna prima di approdare a Sassari. Con nuove composizioni che esaltano l'edizione numero 21 del festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo", organizzato dall'Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

Tre doppi appuntamenti domenicali il 4, 11 e 18 dicembre (concerto alle 11 e alle 18) con degustazione finale di vini offerti da alcune cantine del territorio. In cartellone anche i concerti natalizi di venerdì 23 dicembre alle 20.30 e sabato 24 alle 11, sempre al Teatro Verdi.

Apre il festival “OJS Plays Art Pepper+Eleven”, omaggio ad Art Pepper+Eleven, album del sassofonista americano Art Pepper. Protagonisti l’Orchestra Jazz della Sardegna e il sassofonista Gabriele Comeglio.

L'11 dicembre l’Orchestra Jazz della Sardegna presenterà “A Day in Barcelona”, progetto musicale ideato dall'arrangiatore e direttore d’orchestra Duccio Bertini in collaborazione con la cantante spagnola Susana Sheiman. Il 18 “A Case of You”, un omaggio alla musica di Joni Mitchell da parte dell’arrangiatore e direttore d’orchestra Michele Corcella. Le meravigliose sfumature della voce dell'artsta canadese saranno rese dalla compositrice e cantante Erica Mou, vincitrice del Premio Mia Martini al Festival di Sanremo del 2012.

Il cartellone si concluderà con due attesi concerti natalizi, il 23 dicembre alle ore 20.30 e il 24 dicembre alle 11, dedicati a “Natale in Swing”. Il programma propone arrangiamenti del repertorio delle grandi orchestre di Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, e riservando al pubblico alcune sorprese in tema con le festività di Natale. Sul palco l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory, sotto la direzione di Gavino Mele, insieme al Coro della Polifonica Santa Cecilia diretto da Matteo Taras e la voce solista di Denise Gueye.

