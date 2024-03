Dopo i primi tre eventi dedicati al pianoforte, la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” cambia genere e punta sul jazz. Mercoledì alle 19 la sala Sassu del “Canepa” di Sassari ospita l’Euterpe Quartet. L’ingresso è libero e gratuito, come tutti gli eventi organizzati dal conservatorio sassarese.

Il quartetto, nato proprio tra le aule dell’istituto di alta formazione sassarese, è composto da Stefano Alivesi (chitarra), Francesco Lai (chitarra), Francesco Carru (basso elettrico) e Luca Demontis (batteria).

L’ensemble, propone un repertorio di standard tratti dalla tradizione jazzistica che spazia dallo swing alla bossa nova fino al jazz più moderno. In programma brani di John Coltrane (Cousin Mary, Naima), Kenny Dorham (Asiatic Raes), Duke Ellington (I’m gonna go fishin’), Nelson Cavaquinho (Beija flor), Jim Hall (Something special), Dizzy Gillespie (Birks Works), Arthur Schwartz-Howard Dietz (You and the night and the music). L’ingresso è libero e gratuito, come tutti gli eventi organizzati dal Canepa.

