È confermato: l’Easter Festival 2025 si realizzerà a Santa Teresa Gallura domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, in piazza Vittorio Emanuele I. Offrirà a teresini e turisti, che si prevede in quei giorni di ponte festivo possano essere presenti, nonché alla popolazione dei paesi vicini e non, un concerto e performances di uno o più cantanti noti nell’attuale campo musicale giovanile e ricompresi tra i seguenti generi musicali: pop, rock, hip-hop e trap.

L’edizione 2025 dell’Easter Festival è, come le precedenti, un evento musicale nato per attrarre un ampio pubblico di giovani, organizzata nell’intento di promuovere il territorio teresino come destinazione turistica attrattiva anche in primavera e nello specifico del periodo di Pasqua. A tal fine l’Amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione d’interesse, per la raccolta di proposte artistiche ai fini della realizzazione dell’evento pasquale. Le proposte artistiche dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 13 del 7 marzo.

«La manifestazione di interesse dovrà includere una proposta artistica comprensiva di una rosa di cantanti», è scritto nel bando, «tra cui scegliere e di cui l’impresa possiede l’esclusiva per la Sardegna (la dichiarazione del contratto di esclusiva dovrà essere allegata dall’impresa alla documentazione, in fase di offerta economica). A seguito della scelta, da parte dell’Ente, dell’artista o degli artisti che dovranno esibirsi sul palco dell’Easter Festival l’operatore interessato dovrà provvedere alla realizzazione del Festival». L’importo massimo a disposizione del Comune per la realizzazione dell’Easter Festival sarà pari a 140.000 euro, iva esclusa, somma sulla quale, in fase di invito alla RDO, l’impresa potrà proporre la propria offerta a ribasso.

© Riproduzione riservata