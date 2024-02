Sanremo, oggi il gran finale: Amadeus sarà affiancato alla conduzione dall'amico Fiorello. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Ospiti Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, l'étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3. In Piazza Colombo si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua ritornerà sulla nave Costa.

IL CASO GEOLIER – Diventa un caso la vittoria di Geolier alla serata delle cover, un primo posto fischiato dal pubblico in sala. «Nella storia del Festival – commenta Amadeus in conferenza stampa – ci sono stati disaccordi con la classifica. Però ammetto che non è stato un buon momento».

LA SCALETTA – Ecco l’ordine di esibizione: Renga e Nek, BigMama, Gazzelle, Dargen D’Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, BNKR44, Rose Villain.

GLI ASCOLTI – Con il 67,8% di share la serata cover di Sanremo rappresenta il miglior risultato del venerdì dell'era Auditel, dal 1987. Al secondo posto proprio l'edizione 1987, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini, con il 67.50% raccolto dalla penultima serata del festival. La prima parte della serata cover (dalle 21.25 alle 23.35) è stata seguita da 15 milioni 531mila spettatori pari al 65.1% di share; la seconda (dalle 23.38 all'1.59) da 8 milioni 398mila pari al 73.2%. L'anno scorso la prima parte della quarta serata del festival (dalle 21.15 alle 23.41) aveva ottenuto 15 milioni 46mila telespettatori pari al 65.2% di share; la seconda (dalle 23.44 all'1.59) da 7 milioni 41mila con il 69.7%.

