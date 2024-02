Al via la terza serata del Festival di Sanremo, e Amadeus torna un riferimento alle polemiche su John Travolta e il famigerato Ballo del qua qua: «Se n’è parlato troppo e si è dato poco spazio a Giovanni Allevi».

Archiviata la faccenda Qua qua (per il momento) parte lo spettacolo: emoziona il “Va pensiero” di Verdi, Teresa Mannino in grande spolvero nella sua gag sulla scala.

Eros Ramazzotti festeggia i 40 anni di Terra Promessa e la dedica ai bimbi che vivono in zone di guerra. «Basta guerra, pace».

LA SCALETTA – Anche oggi c’è stato il sorteggio in sala stampa degli abbinamenti tra cantanti e cantanti-presentatori, eccoli nell’ordine di esibizione: Il Tre presentato da Loredana Bertè, Maninni presentato da Alfa, BNKR44 presentati da Fred De Palma, Santi Francesi presentati da Clara, Mr.Rain presentato da Il Volo, Rose Villain presentata da Gazzelle, Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico, Ricchi e poveri presentati da Big Mama, Angelina Mango presentata da Irama, Diodato presentato da The Kolors, Ghali presentato da Mahmood, Negramaro presentati da Emma, Fiorella Mannoia presentata da Annalisa, Sangiovanni presentato da Renga e Nek, La Sad presentati da Geolier.

GLI OSPITI – Tra gli ospiti Russell Crowe con la sua band, Sabrina Ferilli per presentare la serie «Gloria», Edoardo Leo per presentare la fiction «Il clandestino», Gianni Morandi, Stefano Massini con Paolo Jannacci che parleranno di morti sul lavoro. Sul palco Costa Smeralda salirà Bresh, dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara.

