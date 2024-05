Terzo e ultimo appuntamento martedì alle 21 sul palco del Teatro Verdi di Sassari con "JazzOp", la rassegna di produzioni originali organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Il concerto conclusivo avrà come protagonista, accanto all’Orchestra jazz della Sardegna, il trombettista Fabrizio Bosso, celebre non solo im ambito jazzistico ma anche pop.

Il progetto “La Grande Bellezza” propone una suite in cui il compositore e arrangiatore Paolo Silvestri, che dirigerà l'orchestra sassarese, trae ispirazione dal mondo delle immagini e dalle storie che queste raccontano. Silvestri ha orchestrato i brani utilizzati da Paolo Sorrentino per la colonna sonora del suo film omonimo, scritti da compositori contemporanei come John Tavener e Henryk Goreki, o del passato come Georges Bizet. Sono brani distanti stilisticamente dal jazz, alcuni sono stati trasformati radicalmente fino ad ottenere una composizione ispirata dal film ma con una sua autonomia.

Il programma è completato da composizioni di Ennio Morricone, rielaborate per l’occasione in forma jazzistica, e da un arrangiamento di “Amapola” di Josè Lacalle dalla colonna sonora di “C’era una volta in America” di Sergio Leone.

© Riproduzione riservata