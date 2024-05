Cara Unione,

dopo la magra figura di domenica scorsa con il Milan, ci avviamo velocemente all'incontro, stavolta veramente molto importante, col Sassuolo, nel lunch match di domenica. Un appuntamento per tutti i tifosi molto stimolante e nel quale concentrazione e unità di squadra potranno fare la differenza. È stata una bellissima iniziativa in questa settimana l'incontro pomeridiano coi tifosi per una seduta di allenamento.

Domenica mi aspetto un incontro con molto nervosismo iniziale per entrambe le contendenti. Poi mi auguro il Cagliari prenda il comando ed imponga il suo gioco, fatto di azioni veloci e di cross pericolosi. Attendo come protagonisti, quindi, i due esterni Augello e Zappa oltre ad un Luvumbo più attento, concentrato e deciso… Ma l'arma in più, ancora una volta spero sia Pavoletti, che nei finali concitati si esalta.

Tutti insieme a Reggio Emilia, dunque,sperando che la voce regga. O, nel mio caso, che regga la poltrona!

