Al via la seconda serata del Festival di Sanremo.

Ad aprire la scena a sorpresa Ruggero, il “nonno” di Viva Rai2. Giorgia, co-conduttrice, incanta con “E poi” che quest’anno compie trent’anni.

Giovanni Allevi, accolto da un applauso lunghissimo, torna a esibirsi dal vivo dopo lo stop dovuto al mieloma multiplo che lo ha colpito. «All’improvviso mi è crollato tutto – racconta – non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni. Nell’ultimo concerto il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. Non sapevo ancora di essere malato: poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho perso il mio lavoro, i miei capelli, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni. Oggi dopo la malattia non so cosa farei per tornare a suonare davanti a 15 persone. I numeri non contano: ogni individuo è unico, irripetibile e a suo modo infinito. Un altro dono: la gratitudine nei confronti della bellezza del creato. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato in quelle stanze d’ospedale. Ancora, la riconoscenza per il talento dei medici, degli infermieri, di tutto il personale ospedaliero, per la ricerca scientifica, per il sostegno che ricevo dalla mia famiglia. Per la forza, l’affetto e l’esempio che ricevo dagli altri pazienti. Cos’è mai il giudizio dall’esterno. Voglio accettare il nuovo me», dice, togliendosi il cappello e mostrando la nuova zazzera ingrigita. «Mi tremano le mani e ho due vertebre fratturate: non potendo suonare con il mio corpo, suonerò con tutta l’anima».

LA SCALETTA – Sono quindici i cantanti che si esibiscono stasera, con gli altri 15 che li presentano. Un impacciato Ghali presenta Fred De Palma, Renga e Nek introdotti dal trio La Sad, per l’occasione in smoking nero e senza cresta. Mr. Rain con Alfa in t-shirt. Diodato dà il via all’esibizione di Dargen: «Sono molto contento di presentarti, soprattutto dopo le tue parole che condivido pienamente». Ossia l’appello per il cessate il fuoco a Gaza. Su cui Dargen ha voluto fare una precisazione: «Mi hanno definito “politico” ma l’ho detto solo guidato dall’amore». Rose Villain per il Volo, con Gianluca che porta i fiori alla mamma in platea.

Gli altri: Gazzelle presentato da BNKR44, Emma presentata dai Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso, BigMama, presentato da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e poveri, Clara presentata dai Negramaro.

GLI OSPITI – Ospiti anche Leo Gassmann e il cast di “Mare fuori”. Sul palco della Costa Smeralda ci sarà Bob Sinclar, su quello di Piazza Colombo Rosa Chemical.

La chiusura è prevista per l’1.40.

