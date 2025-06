Dopo la prima assoluta al Red Valley dell’anno scorso, Ghali concede il bis: il rapper milanese sarà alla Olbia Arena il prossimo 14 agosto, in occasione della seconda serata della decima edizione del festival.

Tra gli artisti più influenti della sua generazione, inserito dal Time tra le 100 giovani personalità che stanno plasmando il futuro del mondo, il trentaduenne artista di origini tunisine tornerà al Red Valley con un’esplosiva setlist in cui non mancheranno i brani che l’hanno proiettato nella stratosfera del pop e le hit che hanno dominato le classifiche italiane, senza dimenticare la trap più viscerale e pura del suo ultimo disco.

Da “Chill”, pubblicato a maggio, al successo sanremese “Casa Mia”, col quale ha conquistato il quarto posto l’anno scorso al festival della canzone italiana, da “Good Times” a “Paprika”, passando per “Cara Italia”, “Habibi” e “Ninna Nanna”, per citare alcuni dei suoi singoli più celebri, ce ne sarà per tutti i gusti.

In ordine di presentazione, Ghali è il venticinquesimo artista annunciato dal Red Valley per il 2025. A poco meno di 2 mesi dalla manifestazione, che quest’anno si svolgerà dal 13 al 16 agosto, e che ha già ufficializzato “big” del calibro di Salmo, Max Pezzali, Guè, Irama, Lazza e Sfera Ebbasta, e tra gli artisti internazionali Alan Walker e Steve Aoki, il programma va definendosi in maniera sempre più chiara. Ma non sono escluse sorprese.

