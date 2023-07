Svelati i nuovi palinsesti della “nuova Rai”, dopo i tanti addii eccellenti (tra gli altri Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata).

RAI 1 – La rete ammiraglia di viale Mazzini blinda i suoi programmi top quasi tutti i big della conduzione. Rai1 punta sul sicuro aprendo la stagione con i classici show del venerdì e del sabato, “Tale e quale show” con Carlo Conti (dal 22 settembre) e Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” (dal 21 ottobre).

Spazio anche ad Antonella Clerici con "The Voice Kids” (dal 24 novembre). Cultura e divulgazione potranno contare ancora su Alberto Angela, mentre nel preserale sarà staffetta tra “Reazione a catena”, condotto da Marco Liorni fino al 31 dicembre, e “L'Eredità” affidata dal 1 gennaio a Pino Insegno.

RAI 2 – La principale novità del day time di Rai2 della prossima stagione è "I facci vostri” (dal lunedì al venerdì alle 12.55), una striscia prima del tg con Filippo Facci, mentre all’inizio della fascia serale arriva Pino Insegno con il game show “Il mercante in fiera”, dal 18 settembre al 22 dicembre dal lunedì al venerdì.

In prima serata debutteranno “Veramente falso”, nuovo comedy show condotto da Max Giusti, gioco con celebrity che imiteranno personaggi e colleghi del mondo dello spettacolo, guidati dall'intelligenza artificiale.

E po “The Floor - ne rimarrà solo uno”, un nuovo game del conduttore, autore e produttore francese Arthur; “Liberi tutti”, con Bianca Guaccero, altro gioco dedicato alle escape room; e “De Martino Show”, due prime serate di ispirazione teatrale con Stefano De Martino; e “Citofonare Rai 2” con Paola Perego e Simona Ventura.

Tornano anche Francesca Fagnani con “Belve”, “Boomerissima” con

Alessia Marcuzzi; “Il Collegio” e “La Caserma”.

In seconda serata debutta "Tango”: dal 2 ottobre Luisella Costamagna.

Per l'intrattenimento di seconda serata, accanto alle conferme di “Bar Stella” con De Martino e di “Stasera c'è Cattelan” su Raidue, debuttano “Con gli occhi del musicista”, con Enrico Ruggeri e “Pour Parler” con Maria Di

Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo.

New entry anche Lodo Guenzi con "Tutto quanto fa cultura”.

RAI 3 – A Rai 3 è rivoluzione: la domenica sera, al posto di “Che tempo che fa”, è confermato il trasloco di Report, curato e condotto da Sigfrido Ranucci, mentre nel pomeriggio a In mezz'ora, che si sdoppia con “In mezz'ora - Storie dal mondo”, arriva Monica Maggioni.

Presadiretta di Riccardo Iacona presidierà il lunedì sera, in staffetta con "Botta e risposta” (titolo provvisorio), un nuovo talk affidato a Nunzia De Girolamo.

Tra le novità di prima serata anche Italic, in onda il sabato, da settembre, con Giorgio Zanchini alla scoperta dell'opera di grandi italiani che hanno girato il Pianeta alla sua conquista. E da ottobre Macondo, il nuovo programma condotto da Camila Raznovich.

In seconda serata torna Luca Barbareschi con "In Barba a Tutto”, la domenica dal 3 dicembre. E dal 2 al 5 gennaio ecco “Viaggio in Sicilia” con Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati.

Quarta stagione per “Fame d'amore” con Francesca Fialdini e torna con una nuova veste “Per un pugno di libri”, condotto da Maurizio De Giovanni.

