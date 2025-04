Un affascinante itinerario nelle chiese romaniche dell’isola, che unisce in modo armonioso musica sacra, architettura, arte e acustica. L’Ensemble “Voci dal coro” prosegue nel 2025 la sua straordinaria attività concertistica sotto la direzione del Maestro Silvio Carobbi, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento nel panorama musicale sardo. Un grande successo ha accompagnato la seconda edizione della rassegna “La musica dei luoghi sacri”, che ha proposto un affascinante itinerario nelle chiese romaniche dell’isola. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale “Amici del coro” e finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna, ha coinvolto numerosi antichi santuari della Sardegna, regalando al pubblico un’esperienza unica che ha messo in luce la bellezza e la spiritualità dei luoghi sacri, attraversando secoli di storia.

L’ultimo appuntamento della rassegna si è svolto nella suggestiva chiesa delle Grazie di Nuoro, chiudendo una serie di concerti. In preparazione alla Pasqua, il gruppo vocale è impegnato anche in un’altra iniziativa di grande valore spirituale e sociale. L’Ensemble sta infatti accompagnando la Via Crucis nelle strutture per anziani della zona, portando conforto e riflessione attraverso la musica. Sabato scorso, i volontari della Caritas di Nuoro, insieme al gruppo vocale, erano nell’ospizio di Orotelli, mentre il 12 aprile è previsto un appuntamento con gli anziani di Orani, dove il coro si è esibito già lo scorso anno. Queste iniziative dell’Ensemble rivelano una straordinaria occasione di incontro e solidarietà. Come sottolinea il Maestro Silvio Carobbi: “Un pomeriggio come questi regala agli ospiti anziani un momento comunitario di canto e di preghiera e a noi ci riempie di soddisfazione”. L’attività dell’Ensemble “Voci dal coro”, quindi, non si limita solo all’esecuzione musicale, ma si arricchisce di significati profondi, capaci di toccare il cuore delle persone e di creare momenti di condivisione e riflessione.

© Riproduzione riservata