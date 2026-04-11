Una manifestazione dedicata ai più piccoli, di nuovo in scena con fresche novità: questa domenica al Massimo di Cagliari fa ritorno "La musica che gira in tondo", rassegna musicale pensata per bambini dai zero ai sei anni e famiglie, in una giornata dedicata a "Grounding Music", il nuovo disco del Matteo Muntoni Trio. Ancora una volta nella sala M3, si prevedono due turni: alle 11 per la fascia fino ai tre anni, e alle 16:30 per quella fino ai sei.

Con accoglienza per i nuclei familiari una mezz'ora prima nel foyer del Teatro, tra tappeti e comodi cuscini si esibirà il trio capitanato dal bassista Matteo Muntoni, con Matteo Orani alla chitarra e Stefano Vacca alla batteria. E sulle note dell'album in scena, i tre musicisti esploreranno il concetto del grounding, ossia lo stabilimento di una connessione radicata con il presente per ottenere maggiore autocoscienza: tra musica improvvisata, arte compositiva e valorizzazione dell'interplay del trio, "Grounding Music" ha un suono essenziale e schietto, come anche fragile e delicato.

Alla sua ottava edizione, l'iniziativa firmata da Jazzin' Family entra da quest'anno a far parte di Medinsard, il centro di produzione musicale di Sardegna Concerti, in una programmazione curata dalla musicista e musicoterapeuta perinatale Francesca Motzo. Un'esperienza condivisa e accogliente delle necessità della primissima infanzia, che avrà un seguito il 31 maggio con la classica reinterpretata del quartetto Trame Sonore.

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