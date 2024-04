La voce intrigante di Pina Muroni, la chitarra di Gabriele Cau e la batteria di Alessandro Canu, saranno i protagonisti del prossimo appuntamento di “Musicando per la città”, la manifestazione organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

Il concerto, in programma sabato 13 aprile alle ore 20 presso l’auditorium della Scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”, non è altro che un viaggio “etno-linguistico” che parte dal Mediterraneo per spingersi oltre e toccare l’Europa, l’Africa, l’Asia e l’America meridionale. Undici lingue per undici canzoni, un viaggio musicale che si snoda in quattro continenti per un repertorio ricco di brani di autori diversi, da Maria Carta a Pino Daniele e Lucio Dalla, fino alle melodie di Noa e Mercedes Sosa. Un progetto, nato da un’idea di Pina Muroni, che testimonia la musica come linguaggio universale per la sua diffusione e capacità comunicativa.

Un programma variegato che si propone come un percorso musicale dalle radici antiche ma dal suono contemporaneo, con sonorità e melodie originali, ritmi africani e musica di cantautori tra i più noti del panorama internazionale. Il trio, una formazione di artisti professionisti, sperimenta un lavoro di ricerca sul canto e sulla musica popolare e si contamina grazie all’uso di strumenti rock-pop.

