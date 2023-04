La giunta comunale ha approvato oggi la delibera che fissa stanziamenti e programmi per l'edizione 2023 della Festha Manna.

Questo permette di pubblicare subito le manifestazioni di interesse per l'organizzazione di alcuni degli appuntamenti in programma. Il Piano finanziario della Festha Manna 2023 è di 157.859,00 euro (Iva compresa), coperti con fondi comunali e con contributi della Fondazione di Sardegna (80mila euro) e dell'assessorato regionale al Turismo (23mila euro). Inoltre, l'amministrazione comunale si farà carico dei seguenti servizi: trasporto, montaggio, collaudo e smontaggio di palchi, pedane e altre attrezzature comunali, compreso il servizio di amplificazione per le cerimonie religiose all’aperto e l'assistenza tecnica agli spettacoli, che sarà eseguito dalla società in house Multiservizi Porto Torres.

Il calendario di eventi prenderà il via dal 20 al 31 maggio nello Studio d’arte in via Josto 38 con la mostra di pittura di Michele Rum dal titolo “Ruggine e salsedine”. Si comincia sabato 27 maggio alle 10 nella spiaggia dello Scoglio Lungo dove si svolgerà la Regata del Pescatore, organizzato dall'Associazione AssoVeLa in collaborazione con l'associazione Etnos Li Bainzini. Dalle 17 alle 19 in piazza Umberto I° ci sarà il laboratorio per bambini a cura della cooperativa Comes, mentre alle 21 e 30 sotto la Torre Aragonese sarà la volta del concerto musicale del gruppo Le Vibrazioni.

Si tratta di un appuntamento di richiamo nazionale, che si svolgerà nella location che ha ospitato gli ultimi grandi concerti programmati dall'amministrazione. Anche in questa occasione è attiva la collaborazione con le attività commerciali del centro storico, in particolare col Centro commerciale naturale Botteghe Turritane. Domenica 28 alle 17 nella scalinata della chiesetta di Balai vicino si terrà “Il sogno di Comita”, rievocazione storica, mentre alle 20 e 30 nello spazio Cumbessias e Atrio Metropoli toccherà a l'evento folk "In nome di San Gavino" a cura di Intragnas in concomitante alla serata di Canti sardi a chiterra che si svolgerà nei pressi della basilica.

A questi appuntamenti è prevista la partecipazione di numerosi gruppi in costume provenienti da differenti comuni della Sardegna. Lunedì 29 maggio alle 10 e 30 nella basilica di San Gavino è stata programmata la diretta televisiva su Videolina della celebrazione liturgica; dalle 13 in piazza Eroi dell’Onda tornerà la Sagra del Pesce, storico appuntamento gastronomico, che rappresenta un atteso ritorno nella Festha Manna insieme alla Giostra Equestre e alla sera di canti a chiterra.

Domenica 4 giugno dalle 16, il lungomare ospiterà la Giostra Equestre, spettacolare corsa all'anello con cavalieri e amazzoni in gara. Alle spalle della Torre Aragonese i cavalieri si sfideranno percorrendo a gran velocità la lingua di sabbia lunga 350 metri dove saranno posizionati gli anelli da centrare nelle tre differenti discese. A conclusione della manifestazione dopo la premiazione seguirà intrattenimento musicale. In concomitanza con la giostra equestre, dalle 10 alle 18, nell'Area verde intorno alla Torre Aragonese, si svolgerà l'estemporanea di pittura a cura di associazione culturale TNT Global Art. Il concorso di pittura estemporanea avrà come tema ispiratore “Porto Torres -La Festha Manna. La giostra equestre”.

