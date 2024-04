Un pomeriggio di musica e non solo nella splendida Corte delle Tenute Li Lioni, a Porto Torres, teatro all’aperto scelto per celebrare il cantante Fabrizio De Andrè con un repertorio a lui dedicato dal gruppo Crêuza De Mä, noto per la loro brillante interpretazione dei brani dell’artista genovese.

Il concerto previsto domani, giovedì 25 aprile alle ore 15.30, si inserisce in un programma di iniziative organizzate nella mattina, a partire dalle ore 10 con il laboratorio di orticoltura naturale "Bimbi nell'orto" destinato ai bambini dai 6 anni guidati da Francesco Buioni, una lezione dedicata dalla preparazione del terreno alle semine in serra e in pieno campo.

Al termine la visita guidata alle Domus de janas della Tenuta con l’archeologa Patrizia Olia. Nel pomeriggio il concerto dei Crêuza De Mä, inserito nel calendario della manifestazione “Musicando per la Città”, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, presidente dell’associazione Musicando Insieme organizzatrice della rassegna musicale.

Un affascinante viaggio musicale guidato dalla voce principale del gruppo, Daniele Pistis, Andrea Pinna al violino e alle tastiere, Gavino Fonnesu alla chitarra, Fabrizio Leoni al basso e Luca Manca alla batteria e cori. Fin dall’inizio il lavoro della band si è concentrato sulle canzoni di Fabrizio De Andrè, un’esperienza che ha coinvolto musicisti che provengono da generi ed esperienze musicali molto diversi.

