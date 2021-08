Pio e Amedeo sbarcano in Sardegna per le vacanze d’agosto.

Il duo comico ha scelto la zona di Porto Ottiolu per godersi il sole e il mare dell’Isola. E dalla spiaggia i due inseparabili amici hanno rivolto un augurio a tutti fan: “Da oggi – scrivono sul loro profilo ufficiale, postando una foto in posa da bagnini – tanta gente sarà in ferie. Buone vacanze a voi, alla gente che ha lavorato un anno intero e stringe i denti in questo periodo difficile, buon lavoro a chi fa “la stagione” e si appresta vivere i giorni più duri”.

E ancora, scrivono Pio e Amedeo, “buona fortuna a chi, da settembre, un lavoro lo cercherà”. "Ora – conclude il post – godiamoci questi giorni e non pensiamoci se ne arriveranno ancora di complicati. Buona estate a tutti!”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata